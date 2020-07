Importanti novità arrivano sul fronte automobile e, in particolare, con l’ormai famoso sistema operativo per veicoli Android Auto. Da oggi, infatti, gli utenti potranno finalmente usufruire del servizio YouTube Music senza dover uscire dell’applicazione di Google Maps. Cosi facendo, quindi, sarà possibile gestire la riproduzione musicale evitando le distrazioni che derivano dalla navigazione all’interno del menù.

La novità, quindi, rispecchia in maniera perfetta il duro lavoro svolto negli ultimi anni dagli sviluppatori di Google che, di fatto, definiscono Android Auto come il sistema definitivo per eliminare le distrazioni al volante. YouTube Music, quindi, prende definitivamente il posto dell’ormai quasi dimesso Google Play Music. Per usufruire del servizio, però, bisognerà impostare YT Music come predefinito all’interno delle impostazioni di Maps. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android Auto si aggiorna: importanti novità in arrivo per gli utenti

Come spesso capita con le release di Android Auto, anche in questo caso il più recente update potrebbe non essere disponibile sul vostro Smartphone. L’introduzione di YouTube Music, infatti, fa parte di un pacchetto di 4 aggiornamenti rilasciati nel corso del mese di Giugno e, purtroppo, ancora in fase di Roll Out.

I recenti aggiornamenti di Android Auto rilasciati da Google, quindi, hanno come obbiettivo quello di rendere il sistema operativo per auto il più sicuro ed affidabile possibile. Attenzione però, poiché l’ultimo aggiornamento, nonostante risulti essere ricco di novità, sembrerebbe causare parecchi conflitti e bug con alcune app, come ad esempio Spotify, TuneIN o Deezer.

Ricordiamo infine che, con il primo aggiornamento di Giugno, Android Auto ha finalmente introdotto la possibilità di collegare il proprio Smartphone in modalità Wireless. Nonostante questa funzionalità risulti essere estremamente comoda, purtroppo non tutti i sistemi di infotainment riusciranno a supportarla. Restate connessi per ulteriori novità a riguardo.