Quante volte, coloro che magari vivono in coppia, hanno deciso di mettere su una playlist su Spotify e non sono riusciti a mettersi d’accordo con il proprio partner che ascolta musica di tutt’altro genere? Proprio per questo motivo Spotify ha deciso di semplificare le cose creando un abbonamento chiamato Premium Duo e pensato proprio per la condivisione in coppia. Presto sarà disponibile in ben 55 mercati, incluso il nostro Paese. Ecco tutte le informazioni che abbiamo a riguardo.

Spotify Premium Duo, l’abbonamento per fare contenti entrambi

Il costo di Premium Duo è di 12,99 euro mensili. È stato pensato per poter essere condiviso tra due coabitanti della stessa casa. Questo naturalmente quindi, non include solamente le coppie di innamorati, ma anche semplici conviventi, amici e coinquilini che abitano insieme possono in questo modo risparmiare sull’abbonamento Premium originale. La condizione base è quella vivere sotto lo stesso tetto ma per il resto possiede tutte le caratteristiche tipiche del classico Spotify Premium.

Se qualcuno di voi si stesse domandando come fare per ottenere Premium Duo se già possedete il normale Premium singolo, Spotify ha pensato proprio a tutto. È possibile infatti modificare attraverso le impostazioni, questa opzione. Nel momento in cui due account si fondono in uno, sarà possibile preservare tutte le playlist già create con il vostro precedente account, in maniera da non perdere nulla. Se desiderate fare un tentativo e non avete mai provato prima Spotify, avrete diritto ha un mese gratis di Premium Duo. Per iscrivervi basterà cliccare a questo link. Per coloro che invece, desiderano avere maggiori informazioni su questa e altre notizie della piattaforma musicale, potete consultare il blog di Spotify a questo indirizzo.