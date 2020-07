HONOR 9A è disponibile sull’e-commerce dell’azienda al prezzo di 149,90 euro. Se lo si acquista entro il prossimo 15 luglio, però, si potrà beneficiare di un buono sconto del valore di venti euro ed avere, così, lo smartphone al prezzo super-vantaggioso di 129,90 euro.

HONOR 9A in promozione a 129,90 euro fino al 15 luglio

HONOR 9A è il primo smartphone entry-level dotato di Huawei Mobile Services ed AppGallery, lo store proprietario del colosso cinese dal quale scaricare le proprie applicazioni preferite. Disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Ice Green e Phantom Blue, questo smartphone è il dispositivo ideale per chi è alla ricerca di uno smartphone tutto-fare ad un prezzo accessibile.

Il dispositivo sfoggia uno schermo FullView da 6,30 pollici con notch a goccia, all’interno del quale si nasconde la fotocamera frontale da 8 MP. E’ dotato di una memoria interna da 64 GB espandibile con microSD fino a 512 GB. In questo modo, si potrà avere spazio a sufficienza per scaricare tutte le proprie applicazioni preferite, archiviare immagini, video, canzoni ed altri documenti.

Il comparto fotografico di HONOR 9A si compone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP, accompagnato da un grandangolo da 5 MP ed un obiettivo di profondità da 2 MP. Su questo smartphone è stata riproposta la lente ultra-grandangolare a 120° presente sugli smartphone Honor della Serie 20, che offre una visione più ampia e riesce dunque a catturare più elementi e dettagli.

HONOR 9A dispone di una grande batteria da 5.000 mAh in grado di assicurare tante ore di utilizzo e può anche essere utilizzato come base di ricarica per altri smartphone o dispositivi, grazie al supporto alla ricarica inversa. Come anticipato, lo smartphone è già disponibile su HiHonor al prezzo di 149,90 euro. Ma sarà in promozione a 129,90 euro (applicando l’apposito coupon sconto) fino al prossimo 15 luglio.