HONOR 9A è il nuovo smartphone tutto-fare dal prezzo accessibile. Presentato nella giornata di oggi, questo smartphone sorprende per il suo design in linea con i trend attuali e per ciò che si nasconde sotto la sua scocca, tra cui una super-batteria da 5.000 mAh ed una tripla fotocamera posteriore. HONOR 9A è pensato, dunque, per chi è alla ricerca di uno smartphone dalla lunga autonomia, che non eccella particolarmente ma permetta di svolgere tutte le attività in modo adeguato, e che disponga di un buon comparto fotografico. Il tutto, guardando alle tasche degli utenti. HONOR 9A, infatti, costa solo 149,90 euro.

HONOR 9A, caratteristiche e disponibilità

HONOR 9A dispone di un display FullView da 6,30 pollici con notch a goccia per la fotocamera frontale (8 MP). Lo smartphone è dotato di 3 GB di RAM e fino a 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB, e di una grande batteria da 5.000 mAh che garantisce una lunga autonomia (frequenti ricariche, supportando fino a 33 ore di chiamate 4G, fino a 35 ore di riproduzione video e fino a 37 ore di riproduzione radio FM).

Il comparto fotografico si compone di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 13 MP, accompagnato da un grandangolo da 5 MP e un obiettivo di profondità da 2 MP, per immagini di buona qualità, nitide e dettagliate. Le lente ultra-grandangolare a 120°, poi, offre una visione più ampia per scattare immagini di scenari e panorami mozzafiato.

Lo smartphone sarà dotato di Huawei Mobile Services ed offrirà servizi come Huawei Assistant, Huawei Browser ed App Gallery, lo store proprietario dell’azienda per scaricare le proprie app preferite. A bordo di HONOR 9A ci sarà Android 10.

HONOR 9A sarà disponibile a partire dal 1° luglio nelle colorazioni Midnight Black, Ice Green e Phantom Blue, al prezzo di 149,90 euro. Chi effettuerà l’acquisto su HiHonor entro il 15 luglio potrà beneficiare di uno sconto di 20 euro da applicare subito sul prezzo finale dello smartphone. In questo modo, sarà possibile acquistarlo al prezzo super vantaggioso di soli 129,90 euro.