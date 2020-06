La piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp è una delle applicazioni più utilizzate in tutto il mondo proprio perché permette una comunicazione facile e veloce non solo dal proprio smartphone, ma anche dal proprio tablet e/o pc. Gli utenti che utilizzano l’applicazione sul proprio dispositivo possono comunicare con altre persone utilizzando la piattaforma online Whatsapp Web.

Per accedervi basta soltanto avere a portata di mano il proprio smartphone e scansionare il codice QR, così da vedere una schermata con tutte le conversazioni. Si tratta di un servizio apprezzato e utilizzato da numerosi utenti soprattutto perché comodo per coloro che devono effettuare delle operazioni al pc e non vogliono aprire il proprio smartphone all’arrivo di ogni messaggio. A quanto pare, però, in molti non si sono soffermati delle incredibili funzioni che permette il servizio web.

Whatsapp Web: numerose sono le funzioni disponibili e alcune non sono conosciute

Come anticipato precedentemente, la configurazione di Whatsapp è abbastanza semplice e veloce grazie alla scansione del codice QR. Gli utenti che usufruiscono di questo servizio possono addirittura mandare note vocali direttamente dal proprio pc se quest’ultimo è in possesso di un microfono.

La versione desktop, inoltre, permette di ottimizzare gli audio delle note vocali ricevute e velocizzare l’ascolto installando l’estensione Zapp su Chrome. Le funzioni ci sono anche per gli altri contenuti multimediale come foto e video perché, ad esempio, con Whatsapp Web è possibile trasferire i file in maniera facile e veloce. Basta creare un gruppo con altri due partecipanti e poi quest’ultimi eliminarli così da rimanere con un gruppo completamente chiuso. Una volta effettuato questo passaggio è possibile inserire immagini e/o video, e salvarli sul proprio smartphone o pc.