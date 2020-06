Poco dopo che Facebook ha rilasciato un tema scuro per la sua app di messaggistica Messenger l’anno scorso, sono state notate alcune tracce della stessa modalità per Facebook su Android. All’inizio di quest’anno, a febbraio, la società ha implementato l’impostazione per attivare la modalità scura all’interno dell’’app Facebook Lite.

Tuttavia, l’app principale di Facebook non aveva ancora ricevuto la stessa funzionalità. Abbiamo visto per la prima volta la modalità scura su Facebook in azione all’inizio di questo mese, quando 9to5Google ha condiviso schermate dell’app che mostravano anche un tracker COVID-19. Ora, secondo un recente rapporto di SocialMediaToday, l’azienda ha finalmente iniziato a implementare la nuova modalità scura per alcuni utenti.

Facebook, dopo un po’ di tempo arriva finalmente il tema scuro

Il rapporto cita schermate condivise da @NotFridayCraig su Twitter, che mostrano una nuova impostazione della modalità scura in Facebook per iOS. Alla richiesta di una dichiarazione sul nuovo tema, la società ha confermato che la nuova impostazione era effettivamente in fase di implementazione. Tuttavia, ciò è vero solo per una piccola percentuale di utenti in tutto il mondo.

La società non ha rivelato alcuna informazione riguardante un’implementazione più ampia o quando la nuova impostazione per abilitare il tema scuro verrà rilasciata per l’app Android. Probabilmente, esso arriverà durante la settimana prossima. Vale la pena notare che Facebook per Android è l’ultima app del colosso informatico a ricevere un’impostazione per il tema scuro.

Infatti, la società ha già implementato la medesima modalità per Messenger e Facebook Lite, insieme a temi scuri simili su Facebook per desktop, Instagram e WhatsApp. Se il nuovo tema non è ancora disponibile, ricordati di scaricare l’ultimo aggiornamento direttamente dal Play Store o App Store.