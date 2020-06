I mesi di attesa in cui ogni certezza si era tramutata in un dubbio sono diventati un vecchio ricordo grazie alle ultime rivelazioni concesse da Netflix. Dopo tempo immemore passato a domandarsi quando tutto ciò sarebbe diventato reale, finalmente si può gioire perché Suburra approderà presto online con la sua terza stagione e concluderà finalmente le storie dei suoi personaggi definitivamente; contrassegnata come l’ultima, infatti, la stagione che presto verrà prodotta concluderà il ciclo iniziato oramai diversi anni addietro portando gli stessi spettatori in un viaggio complicato e assediato di pericoli.

Suburra 3: cast, data di uscita e trailer della nuova stagione

Avvistate per Roma e dintorni, le troupe responsabili delle riprese hanno svelato che le stesse hanno finalmente ottenuto il via libera per continuare il loro operato. Attesa effettivamente quest’anno, la terza stagione di Suburra ha purtroppo conosciuto la sorte di molte altre produzioni TV a causa del Coronavirus e per tale motivo, dei ritardi sono nati conducendo lo stesso colosso dello streaming a ritardarne la pubblicazione.

Sebbene nessuna dichiarazione sia stata fatta in merito e visto che gran parte del lavoro era già stato fatto, la chance che il tutto non slitti al prossimo anno è reale e fattibile se si pensa ai mesi autunnali che si approcciano ad arrivare. Ciononostante attendere una comunicazione ufficiale da parte di Netflix è la mossa più intelligente.

Per quanto concerne il cast, infine, alcuni nomi sono stati resi noti e dunque appare assodato che nel corso della terza stagione di Suburra appariranno: