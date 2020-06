Lucifer 5 è finalmente ufficiale, Netflix ha confermato a tutti gli effetti la data di lancio della nuova stagione di un delle serie più amate in assoluto, ma sopratutto travagliate, data le difficoltà nel corso degli anni.

L’attesa è finalmente terminata, con un video pubblicato direttamente su IGTV, Netflix ha confermato che la quinta stagione di Lucifer vedrà la luce il prossimo 21 agosto 2020, promettendo nel contempo una trama completamente rivisitata e “bollente”.

Gli occhi del pubblico appaiono essere per Tom Ellis, sex symbol del momento, ma apprezzatissimo per la sua grande capacità di impersonare il Diavolo in persona (sono tantissimi gli utenti che decidono di guardare la serie in versione originale per godere appieno della sua interpretazione).

Lucifer 5: ufficiale la data di lancio

Interessante è anche la scelta di Netflix di pubblicare il video di lancio con un’introduzione dall’estremo doppio senso: “quest’estate farà un caldo infernale“, nonché di lunghezza pari proprio a 66,6 secondi (666, il numero del demonio).

Se arrivati a questo punto vi piacerebbe conoscere qualche dettaglio sulla trama, possiamo solamente dire che si sa davvero pochissimo. Il 21 agosto verranno resi disponibili solo i primi 8 episodi, mentre per la restante parte della stagione sarà necessario attendere forse qualche mese.

Tutto ripartirà da Lucifer Morningstar negli Inferi che, molto probabilmente, deciderà di tornare sulla Terra per fare coppia e salvare l’amata detective. Ricordiamo infatti che Lucifer 4 era terminato con la discesa agli Inferi da parte del protagonista, proprio per impedire la diffusione sulla Terra dei demoni che avrebbero minato la salute e la tranquillità delle persone a lui più care.