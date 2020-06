Huawei: la EMUI 10.1 arriva agli ultimi device ma si pensa alla EMUI 11

La storia di Huawei è stata una scalata verso il successo, la quale è culminata con il raggiungimento del primo posto in merito alle vendite degli smartphone. Questo primato però sta traballando ormai da diversi mesi, soprattutto da quando il governo americano ha scelto di imporre un ban in merito ai servizi Google.

In poche parole il colosso cinese non potrà più adottare il Play Store come suo market di riferimento, e con esso tutti gli altri servizi di BigG. Questo ha fatto perdere tantissimi utenti a Huawei, che ora sta provando in tutti i modi a dire la sua. Le interfacce dimostrano chiaramente che il colosso ha ancora tanto da offrire, soprattutto con il prossimo futuro. L’ultima EMUI 10.1 è in arrivo per i pochi smartphone che sono ancora in attesa, mentre qualcuno già si focalizza sulla EMUI 11.

EMUI 10.1 e novità ma gli utenti Huawei raccolgono le indiscrezioni in merito alla EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11