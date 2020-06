Huawei: la EMUI 11 manda gli utenti in delirio, ora arriva la EMUI 10.1

Huawei per via del ban di Trump sta attraversando certamente un periodo molto critico. Le ultime statistiche parlano di un crollo nelle vendite senza precedenti, e secondo gli esponenti dell’azienda era proprio questo l’obiettivo del governo americano.

Ovviamente, senza schierarci da nessuna delle due parti, possiamo sicuramente confermare che il colosso cinese può continuare a dire la sua. Sono infatti tante le risorse a disposizione di Huawei, vista soprattutto l’ultima interfaccia che è in fase di roll-out per la restante parte dei dispositivi. La EMUI 10.1 è in arrivo per tutti con tante novità anche se gli utenti sanno bene che la EMUI 11 ormai incombe. A partire dal prossimo mese di settembre sarà dunque la volta dell’11ª versione del sistema operativo Android secondo Huawei, e a quanto pare sarebbero venute fuori già delle liste.

Huawei: la EMUI 10.1 arriva per tutti mentre gli utenti si focalizzano già sulla prossima EMUI 11, ecco le liste

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11