Vodafone, è guerra con Iliad grazie alle due soluzioni da 50 giga in 5G

Vodafone è sicuramente il gestore che più di tutti attira utenti. Le grandi campagne promozionali e pubblicitarie hanno messo in mostra un marchio ormai celebre in tutta Europa. Il vecchio continente vede infatti presente il gestore mobile in più paesi, grazie alla rete 4G che risulta peraltro la più estesa in assoluto.

Ora come ora però le cose non sembrano volgere nella maniera più semplice possibile, visto che alcuni gestori sarebbero riusciti a rubare utenti proprio a Vodafone. Uno di questi è Iliad, il provider proveniente dalla Francia che starebbe mettendo sotto tutti i rivali. Proprio per questo motivo adesso l’obiettivo dell’azienda anglosassone è quello di recuperare tutti gli utenti perduti, e per questo ci sono due soluzioni. Vodafone a infatti provveduto a lanciare due nuove offerte che includono 50 giga al loro interno con tutto incluso. Queste sono destinate ad utenti provenienti da gestori diversi.

Vodafone, ecco le migliori promozioni per rientrare a far parte del gestore più famoso

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2