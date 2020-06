Vodafone: il pubblico adesso può tornare con due promozioni da 50 giga

Vodafone è da sempre l’azienda da battere per quanto concerne la telefonia mobile in Italia ma soprattutto in Europa. In tutto il continente infatti questo provider viene visto come il migliore in assoluto, anche per merito della sua rete 4G che risulta la più estesa in assoluto.

I numeri non fanno altro che dare ragione a Vodafone, che detiene il bacino di utenti più ampio tra tutti. Questo però non è bastato per difendere l’azienda dagli attacchi di qualche nuovo provider come Iliad. Proprio questa nuova realtà ha portato via a Vodafone tantissimi utenti in poco tempo, mettendo dunque il colosso colorato di rosso in condizioni di pensare alla sua nuova strategia. Questa verte su due nuove offerte, le quali sono ancora disponibili per tutti coloro che dovessero avere intenzione di rientrare. Mi sembreranno uguali, ma non sono destinate agli stessi utenti.

Vodafone, ci sono due offerte da 50 giga che gli utenti possono sottoscrivere rientrando a far parte del noto gestore

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2