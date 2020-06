Recarsi alle Poste e dover aspettare tanto tempo dentro agli uffici è molto stressante, soprattutto in questi primi giorni di caldo assoluto che stanno assediando l’Italia. Purtroppo, come ben noto, alcune operazioni richiedono per forza questa trafila e saltarla non rientra nei piani alternativi di nessuno, proprio per ciò, oggi è possibile armonizzare l’intero processo attraverso un’applicazione non solo utile ma messa a disposizione dalle stesse Poste Italiane.

Poste Italiane: addio alla fila in ufficio, ora si arriva e ce se ne va in pochi minuti

Agire in fretta senza dover aspettare delle attese interminabili è possibile ed il tutto grazie all’applicazione “Ufficio Postale“. Disponibile gratuitamente per Android e iOS, questo servizio garantito da Poste Italiane permette agli utenti (senza registrazione) di poter prenotare il proprio ticket a distanza, così da avere un vero e proprio appuntamento con l’ufficio Postale, un dato giorno ad un dato orario.

Una volta scaricata l’applicazione, inserita la propria città, selezionato l’ufficio delle Poste Italiane e selezionato il giorno in cui si ha necessità di andare, l’applicazione offrirà all’utente una serie di orari in cui prenotare la propria visita e poter soddisfare i propri bisogni in tranquillità.

Una volta arrivati al proprio ufficio, infine, non sarà che necessario scannerizzare il codice QR che l’applicazione avrà restituito al termine della prenotazione, presso il totem a cui solitamente si prende il numerino di carta ed il gioco sarà fatto.

Segnaliamo, infine, che presso alcuni Uffici di Poste Italiane questo servizio potrebbe non essere al momento disponibile a causa delle entrate limitate imposte dalle norme anti-covid19.