La piattaforma Netflix, ormai da più di 10 anni, sembra capeggiare nello streaming video online. Soprattutto nelle ultime settimane di lockdown, molti sono gli utenti che si sono dedicati alla visione di molteplici serie presenti sulla piattaforma, infatti alcune sono riuscite anche a fare record di ascolti. Ci sono alcune serie che rientrano in una cerchia particolare, ossia di quelle più seguite in assoluto, tra queste abbiamo: Peaky Blinders, After Life e Sex Education.

Peaky Blinders, After Life, Sex Education: cosa ci occorre sapere sulle nuove serie targate Netflix

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Peaky Blinders. Sicuramente è giusto affermare che questa è una delle produzioni Netflix più amate di sempre, avendo ricevuto consensi davvero in tutto il mondo. Lo share elevatissimo dell’ultimo episodio della quinta stagione, ha fatto pensare che sicuramente dovevamo aspettarci una sesta season in arrivo. Tuttavia, la produzione ha riscontrato dei problemi causati dal Coronavirus. Ora però sembra che sia tornato tutto alla normalità.

La seconda serie di cui vi parliamo è After Life. Ci sono delle buone nuove per i fan della serie: dopo l’approdo su Netflix con la sua seconda stagione ad aprile, la serie TV tornerà senza ombra di dubbio anche con una terza stagione.

Infine concludiamo con Sex Education. La serie TV parla di adolescenti alle prese con il mondo del sesso, e sembra che stia per tornare ufficialmente con una terza stagione. Anche in questo caso, il Coronavirus ha fatto sì che le riprese si interrompessero. Non ancora chiaro dunque quando arriveranno le nuove puntate.