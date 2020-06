Da alcuni anni, ormai, le serie TV hanno letteralmente sostituito film e cartoni animati. Il motivo di questo cambio radicale, quindi, è dovuto principalmente al successo ottenuto in tutto il mondo da Netflix, piattaforma streaming di origine Americana più in voga del momento. Ogni mese, infatti, vengono pubblicati all’interno del catalogo nuovi titoli e nuove stagioni delle tanto acclamate serie TV Originali Netflix. Fra queste, quindi, non possiamo non citare i titoli Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Scopriamo quindi di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: ecco tutte le ultime novità

Iniziamo con Elite. La serie TV di origine Spagnola è riuscita a conquistare tutta l’utenza più giovane di Netflix la quale, ad oggi, non attende altro che il rilascio di nuove stagioni. Fortunatamente le notizie sono buone, tant’è che a breve verrà rilasciata ufficialmente la quarta season.

Proseguiamo con Riverdale. La serie TV che racconta la storia di quattro ragazzi alle prese con l’omicidio di un loro compagno, è pronta a tornare sul piccolo schermo. Purtroppo, in questo caso, le riprese risultano essere ancora ferme a causa dell’emergenza Covid-19 e, di conseguenza, bisognerà attendere ancora alcuni mesi.

Per quanto riguarda Suburra invece, la serie TV tutta Italiana è riuscita a conquistare il cuore di milioni di utenti. Nei prossimi mesi, quindi, Suburra tornerà ufficialmente su Netflix con la sua terza ed ultima stagione. Non è ancora confermata la data di rilascio.

Terminiamo infine con Black Mirror. Come ben sappiamo la nota serie TV fantascientifica ci ha lasciato con un episodio interattivo speciale. Purtroppo, ad oggi, non ci sono notizie in merito al rilascio di una sesta stagione. Secondo alcuni rumors online, però, pare che quest’ultima, anche se in ritardo, si farà.