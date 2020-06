In questo periodo di lockdown una delle piattaforme che maggiormente ha riempito le nostre giornate in quarantena è stata sicuramente Netflix, il noto sito di streaming infatti ha rimarcato in modo importante la sua popolarità, arrivando ad avere un’utenza incredibile, legata sopratutto alla vastità del catalogo che offre, variegato, ricco e soprattutto completo.

Ovviamente a fronte di questa enorme popolarità, le serie TV prodotte presenti sul sito, soprattutto quelle Netflix Original, Godono di fremente attesa per le uscite delle nuove stagioni, ecco i dettagli su Stranger Things, You e Tredici.

Ecco le ultime sulle 3 serie Top di Netflix

Stranger Things probabilmente la conoscete bene, si tratta di una serie con ambientazione abbastanza retro che ha colpito numerosi utenti, i quali hanno apprezzato molto la storia e lo stile con cui la serie è prodotta. Da un po’ si attendono notizie riguardo l’arrivo della quarta stagione, la quale è stata confermata e le cui riprese, iniziate prima del lockdown, hanno subito un arresto a causa del Coronavirus. Al momento non si hanno notizie certe se non un’immagine che ritrae il ritrovo di tutto il cast per ricominciare le riprese, ma nulla di ufficiale.

Per quanto riguarda Tredici invece, la serie di stampo drammatico adolescenziale, basa la propria trama su un tema in particolare, il suicidio, che accompagnerà la serie per tutte le stagioni. Attualmente siamo arrivati alla quarta stagione che stando alle fonti ufficiali concluderà l’arco narrativo della saga.

In ultima istanza abbiamo You, serie omonima del romanzo thriller psicologico e che narra le vicende di un ragazzo ossessionato dai suoi sentimenti amorosi fino a diventare un pericolo concreto. Stando alle ultime la terza stagione si dovrebbe fare pur non essendo ancora stata confermata al cento per cento.