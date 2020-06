L’offerta ho 8.99€ dell’operatore low cost di Vodafone, ho Mobile, sta per essere sospesa. Il gestore ha già fissato una data di scadenza attualmente prevista per il 28 giugno 2020. I nuovi clienti hanno quindi poco tempo a disposizione per richiederne l’attivazione, che può essere effettuata online o nei punti vendita dell’operatore.

ho Mobile: chi può attivare l’offerta ho 8.99€!

ho Mobile rivolge la sua offerta ho. 8.99€ soltanto ai clienti che decidono di attivare una nuova linea e ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da Kena Mobile e Daily Telecom.

I nuovi clienti capaci di soddisfare i requisiti previsti hanno la possibilità di attivare la tariffa ho Mobile e ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

La tariffa necessita di un costo di rinnovo di soli 8,99 euro al mese e di una spesa iniziale di 18,99 euro. Quest’ultima comprende la nuova SIM, la sua attivazione e una prima ricarica che sarà utilizzata per sostenere il primo rinnovo della promozione.

Il low cost di Vodafone non richiedere ulteriori spese, blocca tutti i numeri e i servizi a pagamento sin dalla prima attivazione e sospende la navigazione automaticamente in caso di esaurimento anticipato dei Giga di traffico dati. Inoltre, permette di utilizzare gratuitamente alcuni servizi extra, come:

il servizio di avviso di chiamata

il servizio di trasferimento di chiamata

l’sms ho. chiamato

la navigazione hotspot

E’ possibile ottenere gratuitamente anche l’app ufficiale ho Mobile, che consente di monitorare i consumi effettuati e lo stato della tariffa.