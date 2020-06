ho Mobile anche questo mese si schiera contro Iliad e gli MVNO rivali attraverso la sua incredibile offerta ho 5.99. I clienti che effettuano il trasferimento del numero da uno degli operatori low cost indicati da ho Mobile hanno la possibilità di attivare la tariffa più economica di sempre e ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

ho Mobile: offerta a soli 5.99 euro al mese per i clienti Iliad e MVNO, come attivarla!

L’offerta ho Mobile proposta ai clienti Iliad e MVNO prevede un costo di rinnovo di soli 5.99 euro al mese e una spesa iniziale di soli 6,99 euro. L’acquisto della nuova SIM e la contestuale attivazione della tariffa può avvenire nei negozi del low cost o tramite il sito ufficiale. Optando per l’acquisto online i nuovi clienti possono selezionare la modalità loro conveniente e quindi decidere di ritirare la SIM in edicola o riceverla tramite corriere. Utilizzando l’app ufficiale sarà poi possibile richiedere il trasferimento del numero e attivare l’offerta, la quale include nel prezzo anche i seguenti servizi:

avviso di chiamata

trasferimento di chiamata

l’sms ho. chiamato

il servizio di navigazione hotspot

L’app ufficiale permette, inoltre, di monitorare i consumi effettuati e quindi prendere visione dello stato dell’offerta, ma non solo. ho Mobile offre ai suoi clienti la possibilità di far ripartire la tariffa in qualsiasi momento, così in caso di esaurimento anticipato dei Giga di traffico dati previsti mensilmente non sarà necessario interrompere la navigazione.