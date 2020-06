I guasti alla rete elettrica non sono un problema da prendere sottogamba, molto spesso però esiste una via veloce per verniciare lo stato del servizio Enel. Prima di tutto per bisogna verificare che il problema non sia di natura interna; magari legato ad uno sbalzo di corrente o al superamento dei Watt per l’uso di troppi elettrodomestici.

Il problema potrebbe anche essere dovuto ad un temporale distacco volontario della compagnia per opere di manutenzione; nel peggiore dei casi, la mancanza di corrente elettrica potrebbe essere legata ad un problema all’impianto elettrico. Se però tutte queste eventualità sono state già escluse la cosa migliore da fare è rivolgersi al servizio clienti Enel.

Guasti Enel: informazioni utili per l’assistenza

In caso di guasto alla rete elettrica il numero per segnalare il problema è 803500, che vi metterà in contatto con l’area clienti comune sia a Enel Servizio Elettrico che a Enel Energia Mercato Libero. A prescindere da quale sia il vostro operatore al momento della chiamata munitevi preventivamente di codice POD; questo codice, facilmente consultabile sulla bolletta, non è altro che identificativo della vostra utenza.

Una possibilità riservata invece soltanto ai clienti Enel Energia Mercato Libero è quella dell’utilizzo del numero 3202041500; questo numero è riservato al contatto del servizio clienti tramite SMS ma anche in questo caso avrete bisogno del codice POD. In fine per chi non possiede una linea domestica è possibile contattare il numero comune sia per Enel Energia e Enel Mercato Libero; il numero è 199505055 attivo dalle 7 alle 22 tutti i giorni feriali.