Vodafone Happy Friday: oggi un regalo senza precedenti e anche le promo

Vodafone è sicuramente il miglior gestore di telefonia mobile in assoluto, e il tutto è confermato anche da altre nazioni europee. Infatti in giro per il vecchio continente il gestore è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi, soprattutto grazie alla presenza della rete 4G più estesa d’Europa. Secondo quanto riportato però sono tanti gli utenti che stanno continuando a lasciare Vodafone così come anche Tim. Il merito, o colpa, appartiene a Iliad il gestore che da qualche anno sta dominando il panorama della telefonia mobile.

Adesso però Vodafone vuole dare un gran contributo per attirare a sé una buona parte di pubblico. L’esempio perfetto è proprio l’iniziativa ordinaria del venerdì, ovvero Happy Friday. Oggi infatti gli utenti possono basarsi su un nuovo regalo di cui si può usufruire tramite l’applicazione ufficiale MyVodafone. Oggi il cadeau consiste in 4 mesi di Now TV Kids.

Vodafone, ecco anche due promozioni super che potete scegliere per rientrare a far parte del gestore

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2