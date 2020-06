Vodafone è stupefacente, in un periodo in cui tutti gli utenti sono alla ricerca della migliore occasione per risparmiare, eccola sfornare una campagna promozionale di pregevole fattura, una soluzione in vendita a soli 7 euro ed interamente centrata su contenuti di altissimo livello.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, nasce per essere richiesta e distribuita esclusivamente in versione operator attack, di conseguenza coloro che vi vorranno accedere dovranno farlo solamente tramite portabilità diretta da Iliad o da un operatore virtuale, previo pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

La promozione è considerata così speciale, in primis per il prezzo veramente ridotto, soli 7 euro da pagare tramite credito residuo sono un’inezia, se paragonati ovviamente al bundle che l’azienda ha deciso di inserirvi.

Passa a Vodafone: il miglior compromesso per risparmiare

A conti fatti la Special 50 Digital Edition include al proprio interno ben 50 giga di traffico dati al mese, da utilizzare sia in Italia che all’estero, con una velocità massima di 600Mbps in download, in parallelo a sms e minuti completamente illimitati. Questi ovviamente non sono proprio senza limiti, come in tutte le offerte viene posto un limite virtuale legato al buon senso, superato il quale la promozione viene automaticamente disattivata.

Il bundle può essere completamente utilizzato nell’Unione Europea, la velocità di navigazione indicata è da considerarsi valida con smartphone abilitato ed in perfette condizioni (nonché ideali). Inoltre, non dimentichiamo comunque che sono completamente assenti i vincoli contrattuali di durata, in altre parole l’utente potrà comunque decidere di abbandonare Vodafone quando e come vorrà, senza scontrarsi con penali di alcun tipo.