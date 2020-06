Il nuovo videogioco Pokémon Unite è stato annunciato in questi giorni sul canale Youtube ufficiale della compagnia. Trattasi di un MOBA (ossia “Multiplayer Online Battle Arena“, dicitura che indica la modalità di gioco). Sarà disponibile per Android ma anche per iOS e Nintendo Switch.

La modalità multiplayer è quindi quella prescelta dagli sviluppatori per questo nuovo videogioco. La modalità multi-giocatore possiamo definirla la norma ormai, quindi da questo punto di vista l’azienda dovrà fare di meglio. Non sorprende che Pokémon Unite sia stato sviluppato in collaborazione con Tencent, probabilmente con lo stesso intento di Pokémon Café Mix, reso da subito una fonte di guadagno. Infatti, si evince che The Pokemon Company è senza dubbi intenzionata a gestire questo franchise a patto che riesca a guadagnare.

Pokémon Unite debutta sul mercato per Android, iOS e Nintendo Switch, alto il rischio che sia qualcosa di già visto

Al momento non vi è nessuna data di rilascio, non si parla di test in alcuna zona per la fase sperimentale e, naturalmente, nessuno ha menzionato nulla sulla monetizzazione che contraddistinguerà l’app. Vi linkiamo di seguito il trailer piuttosto esplicativo, dalla durata di circa 10 minuti, che illustra nel dettaglio cosa aspettarsi da Pokémon Unite. Presente nel trailer anche Tsunekazu Ishihara, infatti l’intero video è doppiato in inglese.

Finora tutto ciò che sappiamo è che Pokémon Unite supporterà il cross-play tra Switch e altre piattaforme mobile, quindi ci si aspetta una gran quantità di giocatori. Per il resto non ci resta che aspettare. Vi ricordiamo che i MOBA sono davvero tanti, speriamo che questa non sia solo una brutta copia.