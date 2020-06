Iliad possiede due promo spaventose sul sito ufficiale, c'è una novità

Come tanti altri gestori, anche Iliad era designato per finire nel dimenticatoio molto presto. Tutti infatti credevano che il settore della telefonia mobile fosse ormai saturo, quando invece non era così e a dimostrarlo è stato proprio questo provider.

La nuova soluzione proveniente dalla Francia si è attestata tra i principali gestori mobili italiani, conquistando il quarto posto di diritto. Non ci sono infatti possibilità che Iliad posso scendere al di sotto di questa posizione, soprattutto visto il seguito degli utenti. Il merito è sicuramente delle sue offerte, le quali hanno prezzi molto bassi e contenuti di grandissimo livello. Tutti coloro che infatti valutano di abbandonare provider del calibro di Vodafone e TIM, finiscono per valutare una delle soluzioni di Iliad. Attualmente sul sito ufficiale sono poi disponibili le solite due promozioni.

Iliad, sul sito ufficiale sono ancora disponibili le due offerte migliori ma questa volta con una novità

La Giga 50 è ancora disponibile sul sito di Iliad così come la Solo Voce, entrambe offerte che permettono agli utenti di beneficiare di minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La differenza sta proprio nella prima offerta, la quale permette di avere anche 50 giga in 4G per navigare sul web ogni giorno.

Ovviamente differiscono anche quelli che sono i prezzi, visto che la prima soluzione costa 7,99 € al mese, mentre la seconda 4,99 € al mese. Ricordiamo che questi prezzi durano per sempre senza mai cambiare. Inoltre tutti gli utenti con una promo di Iliad con navigazione web, potranno beneficiare di 4 giga in 4G in roaming all’estero.