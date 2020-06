Iliad affronta la concorrenza con una stupefacente novità

Quando un nuovo gestore arriva ufficialmente in Italia, c’è sempre qualcuno che nutre un gran scetticismo in merito. Stiamo parlando in questo caso di Iliad, azienda che è riuscita però ad affermarsi in pochissimo tempo. Il tutto è stato merito delle sue offerte, le quali hanno fatto vedere fin dal primo momento grandi contenuti e prezzi bassissimi.

Tutte queste qualità mischiate insieme hanno portato a grandi risultati: in questo momento Iliad occupa il quarto posto in classifica. Il tutto con oltre 5,5 milioni di utenti attivi che sono destinati a crescere in maniera esponenziale. Secondo gli ultimi dati, durante i primi quattro mesi del 2020 il colosso avrebbe guadagnato oltre mezzo milione di nuovi utenti. Ora sul sito ufficiale potete sottoscrivere le sue migliori offerte che sono ancora disponibili ai soliti prezzi. Tutti gli utenti che inoltre hanno una promozione con navigazione web inclusa, potranno usufruire della grande novità.

Iliad, le due promozioni migliori sono ancora disponibili sul sito ufficiale per i soliti prezzi

La Giga 50 e la Solo Voce sono ancora disponibili sul sito ufficiale proprio come mesi addietro. Le due soluzioni di casa Iliad vanno per la maggiore, siccome rappresentano il top e la soluzione più entry Level proposte dall’azienda.

La prima offre il meglio, visto che sono presenti minuti ed SMS senza limiti verso tutti con tanto di 50 giga in 4G per navigare sul web. La seconda promozione conferma minuti ed SMS senza limiti ma senza neanche un’giga per la navigazione web. I prezzi corrispondono a soli 7,99 e 4,99 € al mese per sempre. Inoltre coloro che hanno una promozione con navigazione web inclusa, potranno usufruire finalmente di 4 giga in 4G in roaming.