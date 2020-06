Euronics, ecco il volantino che non ti aspetti, gli utenti residenti nelle vicinanze di un punto vendita Tufano o Dimo potranno effettivamente approfittare di innumerevoli sconti che li avvicineranno ancora di più al risparmio perfetto.

La campagna promozionale, come purtroppo accade sempre più spesso parlando di Euronics e Trony, risulta essere effettivamente disponibile in esclusiva nei negozi di proprietà dei suddetti soci, non altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale.

L’utente che potrà accedervi e deciderà di spendere più di 199 euro, potrà inoltre approfittare del finanziamento a Tasso Zero, l’occasione perfetta per acquistare top di gamma, senza comunque essere costretti a pagare tutto subito.

Volantino Euronics: quando il risparmio è di casa

Euronics concentra la propria attenzione, parlando del mondo della telefonia mobile, sui terminali di fascia medio-alta, i migliori sconti sono stati applicati infatti su Galaxy Note 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 8 Pro e Oppo Reno 2, tutti raggiungibili a poco meno di 500 euro.

In alternativa non mancano ovviamente i terminali più costosi e dalla qualità decisamente elevata, quali sono ad esempio Apple iPhone 11 e Galaxy S20, raggiungibili entrambi a 749 euro, con il passaggio sul buon vecchio iPhone Xr, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni e che oggi può essere comprato con un esborso finale di 689 euro.

Il volantino Euronics è rappresentato da questi sconti e da tante altre offerte legate a categorie merceologiche completamente differenti, per non perdere nemmeno una occasione aprite subito le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.