CoopVoce: 30GB per pochi euro ogni mese con la nuova promo

CoopVoce racchiude al suo interno un’esperienza di altissimo livello, contrariamente a quanto pensano invece tantissimi utenti. Molti di essi hanno lasciato da parte il gestore per diversi anni, credendo che i suoi contenuti non fossero all’altezza della concorrenza. Effettivamente era proprio così, visto che la quantità di minuti, SMS e giga non era assolutamente paragonabile a quella proposta dai provider rivali.

Fortunatamente l’azienda ha poi cambiato strategia, decidendo di mettere su promozioni con tantissimi contenuti ma soprattutto con prezzi estremamente convenienti. Tutto ciò ha permesso dunque una rapida risalita di CoopVoce. Attualmente infatti il gestore gode di grande fiducia da parte del pubblico, il quale lo ritiene uno dei più affidabili in assoluto. Oltre a concedere offerte di alto livello, gli utenti credono che proprio l’affidabilità sia un punto in favore del provider di Coop. Mai nessuno infatti si è ritrovato una brutta sorpresa dopo la sottoscrizione di una promo.

CoopVoce: la ChiamaTutti 30 e la ChiamaTutti Easy+ sono disponibili sul sito ufficiale

Se prima CoopVoce latitava in merito al lancio di nuove soluzioni, ora arrivano nuove promo ogni mese. Le nuove ChiamaTutti, la TOP 30 e la Easy+, sono infatti disponibili sul sito ufficiale con tutti i contenuti in bella mostra. La prima permette di avere ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori e tutte le numerazioni, con 1000 SMS e 30 giga di traffico dati in 4G.

La seconda invece permette di avere 1000 minuti verso tutti, con 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare sul web. I prezzi sono rispettivamente di 9 euro e 5 euro al mese per sempre.