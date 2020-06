CoopVoce stupisce tutti con il lancio di due offerte: TOP 30 ed Easy+

Stare dietro ad un gestore come CoopVoce risulta davvero complicato per la concorrenza che ormai arranca alle sue spalle. Questo gestore, che di certo ha avuto molti problemi durante gli ultimi anni, sta migliorando anno dopo anno soprattutto dopo il cambio di strategia.

CoopVoce ha infatti deciso di migliorare tutti i suoi aspetti più carenti, come ad esempio i contenuti delle promozioni. Questi infatti venivano additati dagli utenti come troppo esigui per essere sottoscritti, e proprio per questo l’azienda ha scelto di mutare le sue abitudini. Sono arrivate pertanto nuove offerte piene di qualsiasi tipo di opzione, tra l’altro con prezzi estremamente accessibili. Stiamo parlando di soluzioni che fanno parte della celebre linea ChiamaTutti, la quale è stata recentemente implementata con ulteriori due nuove offerte. Queste sono attualmente disponibili sul sito ufficiale e costano davvero molto poco.

CoopVoce: arrivano ufficialmente le due nuove ChiamaTutti: ecco la Easy+ e la TOP 30

CoopVoce ha puntato sulle sue due nuove promo per battere la concorrenza. Sono arrivate da poco le due nuove ChiamaTutti, la Easy+ e la TOP 30, le quali hanno a disposizione davvero tutto ciò che serve.

La prima delle due risulta essere quella più blanda, visto che offre 1000 minuti verso tutti, 300 SMS verso tutti e 3 giga in 4G per navigare sul web. La seconda invece è molto più larga di maniche, visti i contenuti. Stiamo parlando di minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e di 30 giga in 4G per navigare sul web. Le offerte costano rispettivamente 5 euro al mese e 9 euro al mese per sempre.