Android sfida iOS: solo oggi gratis sul Play Store 15 app e giochi

Battere una corazzata come Android ad oggi risulta davvero impossibile per qualsiasi altra piattaforma mobile e non solo. Dopo aver battuto le dirette rivali proprio nel mondo degli smartphone e di tutti i dispositivi mobili, il robottino verde ha provveduto a riservare lo stesso trattamento anche a Microsoft. La nota azienda, proprietaria della piattaforma Windows, si è vista superata anche in questo caso.

Android infatti ad oggi detiene oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo, tutti soddisfatti dell’esperienza proposta da Google. Il colosso pian piano a migliorato la sua piattaforma mobile, permettendo agli utenti di non trovare impedimenti anche trasferendosi da altre realtà più chiuse. Una delle possibilità che rende tutto questo incredibile e quella offerta dal Play Store, che mette a disposizione contenuti di ogni genere. Proprio oggi poi ce ne sono alcuni totalmente gratis, i quali permetteranno agli utenti di provare esperienze esclusive.

Per avere le migliori offerte anche per quanto riguarda Amazon con codici sconto gratis ogni giorno, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi ci sono dei contenuti a pagamento gratis sul Play Store di Google

La lista qui sotto mette in mostra 15 contenuti a pagamento gratis resi disponibili proprio da Android sul Play Store.