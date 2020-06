Dal momento in cui avete tra le mani un dispositivo in cui comunque inserite ogni giorno informazioni di ogni tipo, tra cui appunto dati sensibili legati al vostro conto corrente, è bene essere informati sulle applicazioni Android più pericolose in assoluto, ovvero quelle da non installare assolutamente sul proprio smartphone.

Tutte le versioni che andremo a raccontarvi, è comunque bene ricordarlo, sono già state rimosse dal Play Store, ma è vero che sono ancora presenti in rete sottoforma di APK, ciò sta a significare che teoricamente possono essere scaricate ed installate da chiunque in Italia e nel mondo. Nella maggior parte dei casi contengono malware che potrebbero spiare il vostro smartphone, carpendo dati sensibili e tutto ciò che andate a digitare nell’utilizzo quotidiano.

Android: attenzione alle app pericolose

Unlimited VPN y Power VPN Free VPN.

Best Ultimate VPN – Fastest Secure Unlimited VPN,

VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites,

Korea VPN – Plugin for OpenVPN,

VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure,

Wuma VPN-PRO,

Secure VPN-Fast VPN Free,

TapVPN Free VPN,

SuperVPN Free VPN Client,

Super VPN 2019 USA.

Come avete potuto notare, sono tutti servizi VPN, ovvero applicazioni che in un certo senso permettono di navigare in incognito, viene infatti fornito al consumatore finale la possibilità di accedere ad una rete idealmente protetta (il cui IP balza letteralmente da uno stato all’altro), in modo da accedere a siti internet o servizi di base non accessibili con il provider o stato di appartenenza.

Seguite sempre i nostri consigli ed aggiornamenti sulle applicazioni pericolose per Android, potrebbero salvarvi i dati personali.