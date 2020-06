Di recente, nel corso della conferenza EA Play 2020, EA Sports ha finalmente svelato il volto dei suoi due giochi di punta, ovvero Madden e FIFA 21. Con il motto “Feel Next Level”, il gioco di calcio, che ricordiamo essere il primo che arriverà su console Next Gen, offrirà agli utenti una delle esperienze più speciali e mai vissute negli ultimi anni. Nonostante il titolo sia programmato per PS5 e XBOX Series X, Electronic Arts ha confermato la tanto attesa retrocompatibilità anche con le piattaforme che ad oggi conosciamo, ossia PS4, Xbox One e PC. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli sulle novità e sulla data di rilascio.

FIFA 21: data di uscita, novità e costi

Il trailer, pubblicato online solamente pochi giorni fa, mostra alcuni aspetti grafici del titolo più atteso dell’anno. FIFA 21, infatti, si presenta nel miglior modo di sempre, con una grafica eccezionale, dei volti super dettagliati composti da milioni di poligoni e delle atmosfere eccezionali degne di un vero stadio. Il gameplay, di fatto, è stato completamente rivoluzionato per avvicinare il più possibile un giocatore ad una vera e propria partita di calcio.

Per quanto riguarda i dettagli interni del gioco, secondo alcuni leaker ritornano le classiche modalità Carriera, Ultimate Team, Volta e PRO Club ma, a quanto pare, potrebbero esserci alcune sorprese.

FIFA 21 arriverà sugli scaffali degli store il prossimo 9 Ottobre, decisamente in ritardo rispetto alla classica tabella di marcia annuale. Il costo, invece, resta invariato: 69,99 euro per la versione standard ed 89,99 euro per la versione Champions.