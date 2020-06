Carrefour non finisce mai di stupire, l’ultimo volantino legato al mondo della tecnologia nasconde al proprio interno una serie di offerte e di prezzi incredibilmente bassi che aiuteranno gli utenti a risparmiare moltissimo su ogni acquisto.

La campagna promozionale è attiva dal 26 giugno al 6 luglio in ogni punto vendita sparso per il territorio, ciò sta a significare che il cliente interessato non potrà avvalersi del sito ufficiale aziendale. Tutti i prodotti inclusi, ad ogni modo, sono da considerarsi commercializzati in versione no brand, salvo indicazione differente.

Volantino Carrefour: le offerte sono senza limiti

Tantissimi sono gli smartphone inclusi nella campagna promozionale, osservando da vicino i migliori notiamo una certa predilezione verso il mondo Samsung, più precisamente la fascia medio-bassa. A tutti gli effetti sarà possibile mettere le mani su Galaxy A40 a 179 euro, Galaxy A51 a 299 euro e Galaxy A10 a 129 euro. In alternativa sono presenti due modelli ancora più economici, quali sono Xiaomi Redmi 8A a 109 euro o Alcatel 1B a soli 69,90 euro.

Per completare una buonissima campagna promozionale, se considerato che è un supermercato ad averla proposta, troviamo comunque diversi elettrodomestici e televisori, in vendita a prezzi non particolarmente elevati.

Ogni singolo dispositivo che acquisterete da Carrefour viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, in aggiunta ovviamente all’essere no brand. Maggiori informazioni sono disponibili direttamente nelle pagine che trovate qui sotto, non dimenticate ad ogni modo che la campagna promozionale partirà domani, 26 giugno 2020.