WhatsApp: spiare gli utenti è semplice e gratuito con un'applicazione

Il mondo WhatsApp sta aggiornando pian piano la sua piattaforma per rendere il tutto sempre migliore ma soprattutto sempre più interessante. La sfida mensile per gli sviluppatori è quella di fornire sempre più ragioni per utilizzare l’app, la quale non ha rivali nel suo ambito.

Sono state tante le migliorie apportate negli ultimi anni, soprattutto per quanto concerne le funzioni. Un altro aspetto che è stato fortemente combattuto ed eliminato è poi lo spionaggio, il quale ad oggi non esiste quasi più. In poche parole farsi gli affari altrui è diventato quasi impossibile su WhatsApp, anche se qualcuno starebbe parlando di una nuova soluzione. Secondo quanto riportato da diverse persone, esisterebbe un’applicazione in grado di scoprire i movimenti altrui.

WhatsApp, con questa nuova applicazione potete scoprire con notifica i movimenti delle persone all’interno della chat

Il nome è Whats Tracker e si tratta di un’app che offre l’opportunità di monitorare uno o più utenti in contemporanea. Chi utilizzerà la piattaforma potrà dunque conoscere l’orario preciso di entrata o di uscita dell’utente che sta controllando. L’applicazione è gratuita ma soprattutto legale, per cui non avrete nessun tipo di problema nel suo utilizzo.