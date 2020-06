WhatsApp: inviare denaro con l'app di messaggistica, ecco l'aggiornamento

Tante componenti hanno reso WhatsApp l’applicazione migliore che esiste attualmente. Forse a rendere tale la piattaforma ci ha pensato anche l’innovazione che è stata lanciata con essa, ovvero lanciare messaggi gratuiti che si appoggiassero solo alla connessione.

La nota applicazione di messaggistica è migliorata poi di anno in anno, diventando quasi obbligatoria per tutti coloro che propendono per i messaggi rapidi. Sono ad oggi più di 1 miliardo gli utenti che utilizzano WhatsApp stabilmente, anche se il numero è destinato ad aumentare. Con regolarità sono poi arrivati diversi aggiornamenti, i quali hanno introdotto un gran numero di novità sempre più interessanti per gli utenti. Le applicazioni rivali hanno dunque avuto modo di capire che per raggiungere WhatsApp bisognerà necessitare di un vero e proprio miracolo.

WhatsApp, l’applicazione molto presto permetterà agli utenti di scambiarsi denaro

Ogni giorno si susseguono tantissime indiscrezioni in merito a WhatsApp come è normale che sia. Le ultime ore però hanno portato una certezza: il colosso colorato di verde permetterà presto a tutti di scambiare denaro attraverso la chat. La conferma arriva direttamente dal Brasile, dove negli ultimi giorni è stata annunciata la nuova possibilità. Il tutto sarà possibile grazie al servizio Facebook Pay.

Il tutto è stato possibile nel paese sudamericano grazie al supporto di tre banche locali. Nel frattempo però ci sono delle trattative in corso che potranno permettere l’espansione proprio del numero di istituti bancari che permettono tale pratica. L’invio del denaro avviene con un metodo sicuro visto che tutte le transazioni dovranno necessariamente essere autorizzate con un codice Pin cifrato o con l’impronta digitale.