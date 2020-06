La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente annunciato ufficialmente che Transformers: War of Cybertron sarà disponibile a partire dal 30 giugno 2020.

L’annuncio della piattaforma è stato accompagnato anche da un nuovo trailer ufficiale. Il nuovo contenuto andrà quindi ad inserirsi tra tutti quelli del mese di giugno 2020.

Netflix: dal 30 giugno sbarcherà Transformers War for Cybertron

Transformers: War for Cybertron sarà una serie animata suddivisa in tre atti. Il primo atto si intitolerà “Assedio” e sarà composto da sei episodi dalla durata di 22 minuti. Ecco la sinossi ufficiale: “Sul loro pianeta agonizzante, Autobot e Decepticon si scontrano violentemente per il controllo dell’AllSpark in questa storia sulle origini dei Transformers“.

Il Capitolo 1 sarà incentrato sulle ultime ore della guerra civile tra gli Autobot e i Decepticon che ha fatto a pezzi il pianeta Cybertron. Megatron è tentato di utilizzare a suo vantaggio la fonte di tutta la vita e il potere di Cybertron, l’Allspark, per riavviare i cittadini e unire il pianeta. Guidati da Optimus Prime, gli eroici Autobot faranno tutto ciò che è in loro potere per fermare Megatron.

l cast dei doppiatori comprende: Megatron (Jason Marnocha), Optimus Prime (Jake Foushee), Linsay Rousseau (Elita-1), Joe Zieja (Bumblebee), Frank Todaro (Starscream), Rafael Goldstein (Ratchet), Keith Silverstein (Jetfire), Todd Haberkorn (Shockwave, Red Alert) e tanti altri interpreti. Che dire, non vediamo l’ora di guardare questo primo capitolo tra qualche giorno. Vi ricordo che nel mese di giugno sono stati inseriti tantissimi altri contenuti, così come succederà anche nel mese prossimo. Restate connessi!.