Come ben saprete il colosso sud coreano Samsung ci tiene molto che i propri dispositivi rimangano aggiornati per un po’ di anni. Fino a qualche anno fa gli aggiornamenti però venivano di rado, ora finalmente non è più così.

Finalmente perché il Galaxy A51 ha potuto ricevere un importante aggiornamento che introduce le patch di sicurezza del mese di giugno e anche diverse novità che riguardano la fotocamera. Ecco i dettagli.

Samsung Galaxy A51 riceve un importante aggiornamento che riguarda la fotocamera

L’ultimo rilascio dedicato al Galaxy A51 porta le patch di sicurezza con le definizioni del 1 giugno e soprattutto diverse novità per la fotocamera. Più precisamente si tratta delle funzioni avanzate Single Take, My Filters, Night Hyperlapse. La prima permette di creare piccoli video, come fossero GIF animate, selezionate con il supporto dell’IA.

My Filter consente di applicare filtri colorati ed effetti di stile agli scatti; Night Hyperlapse infine genera dei video mettendo in serie, come un time-lapse, foto scattate con la modalità notturna. L’aggiornamento si sta diffondendo a partire dalla Malesia dove è stato avvistato per primo. Il nuovo firmware è identificato dai codici A515FXXU3BTF4 / A515FOLM3BTE8 / A515FXXU3BTE7 e pesa circa 336 MB.

Al momento non abbiamo maggiori dettagli ufficiali, ma secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare in Occidente nelle prossime settimane. Non ci resta quindi che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire con i nostri occhi tutte le novità lanciate con l’ultimo update. Sicuramente vi terremo aggiornati non appena qualche utente Italiano lo vedrà sbarcare sul proprio dispositivo.