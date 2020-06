La passa a WindTre che oggi riserva addirittura giga illimitati è la Young Summer Edition, una buonissima promozione in esclusiva per gli utenti Under 30, attivabile indistintamente dalla provenienza, con pagamento sia tramite conto corrente che credito residuo.

In netto contrasto con le classiche soluzioni in versione operator attack, la Young Summer Edition è la promozione che cerca di avvicinare l’utenza più giovane al mondo WindTre. Attivabile entro il 26 luglio, promette un bonus speciale per tutta la durata dell’estate; inizialmente viene richiesto il pagamento di un contributo non particolarmente impegnativo, corrispondente nell’esattezza a 10 euro, con ovvia portabilità obbligatoria del numero originario.

Scelto il passaggio in WindTre, ora è necessario imboccare un determinato percorso, tra il pagamento con credito residuo o con conto corrente bancario. Indipendentemente dalla via, è importante comunque ricordare che il canone fisso da versare all’azienda sarà sempre e soltanto di 9,99 euro al mese.

WindTre: la promozione che riserva grandi sorprese

Scegliendo di pagare trami credito residuo, il consumatore si ritroverà a fruire di 140 giga al mese (composti da 40 giga di base + 100 gratis fino alla mensilità di Settembre), affiancati da 200 SMS da utilizzare verso tutti e illimitati minuti per chiamare ogni numero in Italia. Dopo 90 giorni dall’attivazione (quindi esattamente 3 rinnovi), il costo fisso diverrà di 11,99 euro al mese.

In alternativa è possibile optare per il pagamento tramite conto corrente bancario, in questo caso si godranno di 200 SMS, minuti illimitati e giga illimitati (solo fino al 20 settembre, poi diventeranno 80 giga al mese), sempre e soltanto pagando un canone fisso di 9,99 euro.