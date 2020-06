Il volantino Trony riesce a nascondere al proprio interno offerte create appositamente per rendere felici gli utenti, ed allo stesso tempo ridurre al massimo il gap con realtà più quotate ed in genere maggiormente in grado di proporre soluzioni qualitativamente elevate.

Il SottoCosto incluso nella campagna promozionale corrente, infatti, non è disponibile su tutto il territorio, ma esclusivamente presso le regioni Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Toscana. Gli acquisti, come sempre accade in occasioni di questo tipo, non potranno essere completati sul sito ufficiale (si troveranno infatti altri prezzi).

Volantino Trony: con le offerte il risparmio è incredibile

Il volantino Trony non si ferma più, essendo a tutti gli effetti un SottoCosto, è bene ricordare che le scorte disponibili in negozio appaiono essere limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Il top di gamma incluso nella campagna resta sicuramente il Samsung Galaxy S20, uno smartphone che non necessita di presentazioni per la sua grandissima capacità di fornire prestazioni qualitativamente elevate ad un prezzo relativamente ridotti, ad oggi infatti è disponibile a 799 euro.

Come al solito, riducendo la richiesta finale si possono trovare ottime occasioni, basta infatti ricordare la presenza di Samsung Galaxy A20e, Oppo A72, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, LG K51s, Huawei P30 Lite e similari, tutti comunque in vendita a meno di 300 euro.

