La piattaforma di contenuti in streaming Netflix potrebbe, per errore, aver svelato la data di uscita della quinta stagione della serie TV Lucifer, che dovrebbe arrivare il prossimo 21 agosto 2020.

I fan che attendono la quinta stagione di Lucifer sono davvero tantissimi e fino a questo momento non era ancora stata annunciata, da parte della piattaforma, una probabile data di uscita. Scopriamo i dettagli.

Netflix rivela la data di uscita della quinta stagione di Lucifer

Il colosso di streaming ha annunciato per errore, tramite un post sul social network Twitter la data di arrivo della quinta stagione di Lucifer. Il post in questione è stato rimosso poco dopo ma ormai in migliaia di fan l’avevano notato. La notizia arriva dopo settimane di speculazioni, che però a questo punto continueranno, data la rimozione del post da parte della stessa Netflix.

Stando a quanto scritto dal colosso, la quinta stagione dello show sarà divisa in due parti, ognuna delle quali conterrà otto episodi. I primi otto episodi potremo quindi vederli il prossimo 21 agosto 2020, successivamente dovremo attendere ancora qualche mese per gustarci la seconda parte. Anche per la quinta stagione è stato confermato il cast originale, mentre sono ancora in corso discussioni per quanto riguarda un eventuale Lucifer 6.

Secondo le ultime indiscrezioni, il protagonista, Tom Ellis, avrebbe firmato un nuovo accordo per la sesta stagione, ma probabilmente lo scopriremo solamente più avanti. In ogni caso ci aspettiamo un annuncio entro breve, non ci resta che attendere per avere maggiori informazioni, che sicuramente avremo nel giro di qualche settimana.