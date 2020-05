La quinta stagione di Lucifer si sta facendo attendere come non mai: pronta per essere pubblicata, la stessa ha lasciato i suoi fans più infervoriti in attesa di una data d’uscita ufficiale per diverse settimane, se non mesi. Classificata in origine come l’ultima della serie, la quinta stagione ha visto presto nascere una sorella che l’ha portata ad essere, di conseguenza, un penultimo appuntamento con gli spettatori. Sebbene ancora oggi una data non vi sia, diverse voci alimentate dallo stesso showrunner vogliono che il 6 giugno sarà il momento più propizio per la rivelazione dell’appuntamento tanto atteso: scopriamo tutti i dettagli insieme.

Lucifer: la quinta stagione approderà ben presto su Netflix, ecco tutto quello che sappiamo

Lucifer e la sua quinta stagione porteranno presto del divertimento agli abbonati di Netflix grazie ad una produzione scoppiettante e con un numero di episodi nettamente superiore al solito. Grazie agli ultimi aggiornamenti, oggi è infatti possibile sapere che il quinto appuntamento con la serie TV infernale avrà ben 16 episodi, i quali saranno suddivisi in due parti.

Nel corso della narrazione, Tom Ellis che veste i panni del diavolo, dovrà affrontare diverse insidie e diverse scelte, tra le quali le sue volontà di tornare all’inferno dopo quanto accaduto nella quarta stagione. Grazie a questa svolta nella trama, dunque, i fans potranno osservare per la prima volta l’esilio eterno mai apparso prima d’ora sul piccolo schermo. Concludiamo, infine, rivelando a chi sta leggendo che all’interno della nuova stagione sarà presente altresì un episodio musical sebbene non sia ancora stato chiarito se apparirà nella prima o nella seconda parte.