WhatsApp: tanti smartphone non funzionano più con la piattaforma

Ogni giorno gli utenti aprono sicuramente WhatsApp tra le prime applicazioni che utilizzano sul proprio smartphone. In questo caso si tratta della più utilizzata in assoluto, la quale è diventata così famosa anche grazie ai miglioramenti che sono stati implementati negli ultimi anni. Questo è merito degli sviluppatori, i quali però hanno anche l’onere di dover far fuori qualche dispositivo.

La lista di supporto include tantissimi smartphone, tra i quali ce ne sono alcuni obsoleti. Questi non potrebbero usufruire dei nuovi aggiornamenti al massimo, decretando dunque l’esperienza WhatsApp come scadente in alcuni casi. Per evitare tutto questo anche quest’anno WhatsApp a scelto diversi dispositivi da estromettere dalla sua lista di supporto.

WhatsApp, questi 37 smartphone da febbraio non funzionano più con la nota applicazione di messaggistica