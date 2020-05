WhatsApp: a fine corsa 37 smartphone, da febbraio non hanno più supporto

Ogni anno ci sono dei rinnovamenti da fare in ogni azienda, e spesso le mele marce vengono lasciate indietro per non appesantire la corsa. WhatsApp la penso esattamente in questo modo, e sta infatti sfoltendo il numero di smartphone che possono ricevere il supporto della piattaforma. Ogni anno, più precisamente durante il mese di febbraio, viene dunque dismesso un gran numero di dispositivi, i quali sono ritenuti pertanto obsoleti.

Molti utenti hanno segnalato infatti, riprendendo per un fortuito caso il proprio vecchio smartphone dal cassetto, che questo non funziona più con la nota app. Ecco una lista con tutti i dispositivi che non ho più il supporto di WhatsApp.

WhatsApp, questi 37 smartphone non sono più supportati dall’applicazione da febbraio