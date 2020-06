Diventato virale il video del cane robot che percorre le strade di Singapore per spaventare i passanti che non rispettano il distanziamento sociale – ricordando Metalhead, un episodio di Black Mirror. Spot, questo il nome dato al famoso robottino realizzato da Boston Dynamics, è adesso acquistabile a 74,500 dollari (circa 66,000 euro).

Al momento Spot è disponibile solo per coloro con residenza negli Stati Uniti, si può rateizzare il pagamento con un anticipo di 1,000 dollari. È in grado di salire le scale e attraversare terreni accidentati. Infatti, questo cane robot sta diventando l’alleato ideale di alcune aziende per il trasporto di carichi pesanti. Per controllarne i movimenti è sufficiente affidarsi al controller incluso che consente un accesso immediato a tutte le funzionalità. Oltre a farlo camminare potete impostare un percorso predefinito, segnalare zone da evitare, quando girare e così via.

Aumentano i fan di Spot, il cane robot lanciato nel 2016 e adesso acquistabile anche per uso domestico

Boston Dynamics ritiene che il segugio in metallo sia più adatto ad uso non commerciale poiché non è ancora certificato che sia sicuro per uso domestico. L’azienda infatti ne sconsiglia l’utilizzo in casa. Alcuni consumatori sperano di poterlo usare per sorvegliare la propria abitazione. Infatti, Spot è stato introdotto per la prima volta nel 2016 e i settori interessati sono in costante aumento.

In Nuova Zelanda ad esempio è diventato un cane-pastore. SpotMini, invece, riesce a trainare un camion di dimensioni standard. Nonostante i vari impieghi, vi sono dubbi sulla versatilità del cane robot. L’anno scorso, l’American Civil Liberties Union (ACLU) ha espresso preoccupazione per l’eventuale uso errato dei robot da parte della polizia di stato del Massachusetts, già nota per atti violenti senza l’ausilio di alcun robot che andrebbe a peggiorare la situazione. Boston Dynamics ha stilato un accordo con la polizia che vieta a quest’ultima di usare Spot anche solo per intimidire.