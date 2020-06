L’operatore virtuale PosteMobile sta attualmente proponendo un’offerta per la casa davvero molto conveniente, ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino.

Stiamo parlando dell’offerta denominata Casa Web, soluzione adatta a tutti per connettersi a Internet da casa in modo facile e veloce grazie al modem autoinstallante e al servizio di connettività dati su rete radiomobile 4G+. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile Casa Web a soli 20.90 euro al mese

L’offerta si rivolge in particolare a chi necessita di connettività dati e abita in una zona in cui ancora la Fibra non arriva, inoltre questa offerta permette di portare il modem ovunque, anche in vacanza, in modo pratico e senza la necessità dell’intervento di un tecnico. È sufficiente collegare il modem alla presa di corrente per essere subito connessi.

Come la maggior parte delle altre offerte di PosteMobile della gamma Casa, anche questa è conveniente e trasparente e prevede: internet illimitato con velocità fino a 300 Mbps e il modem Wi-Fi a un canone mensile eccezionalmente scontato a 20.90 euro al mese invece che 26.90 e valido per tutta la durata del contratto, senza aumenti improvvisi. L’operatore prevede un contributo di attivazione una tantum di 29 euro.

PosteMobile Casa Web può essere richiesta esclusivamente online sul sito postemobile.it attraverso un processo d’acquisto rapido e intuitivo. Per averla basterà inserire i propri dati, caricare la foto di un documento di identità e firmare il contratto tramite SMS. Il prodotto sarà consegnato direttamente a casa gratuitamente. Per scoprire maggiori dettagli o per richiedere l’attivazione dell’offerta, visitate il sito ufficiale dell’operatore.