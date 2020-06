L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di riproporre, a partire da ieri 15 giugno 2020, l’offerta denominata Casa Web con modem W-Fi con SIM inclusa.

Il modem sarà quindi trasportabile dove si vuole per utilizzare la connettività illimitata 4G+ fino a 300 Mbps su rete WINDTRE. Prezzo mensile scontato in promozione. Scopriamo insieme cosa comprende.

PosteMobile ha lanciato l’offerta Casa Web, da non perdere!

Secondo quanto riferito nel comunicato di presentazione dell’offerta diramato nella giornata di ieri, PosteMobile Casa Web si rivolge a “clienti con esigenze di sola connettività dati e a utenti giovani e dinamici che preferiscono soluzioni facili e flessibili“. La nuova PosteMobile Casa Web comprende la connessione internet illimitata su rete 4G+ (WINDTRE) con una velocità fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload.

In più potrete avere anche in comodato d’uso gratuito un modem Wi-Fi 4G+ dotato di quattro porte LAN Ethernet e di un’antenna esterna per l’amplificazione del segnale. Sempre incluso anche un servizio di assistenza clienti dedicato al numero 160. A differenza dell’offerta Internet Casa (che include anche le chiamate), la particolarità della nuova offerta è quella di permettere al cliente di trasportare e usare il modem Wi-Fi dove vuole.

Il prezzo della nuova offerta è in promozione fino al fino al 30 Giugno 2020, salvo eventuali proroghe, a 20.90 euro al mese invece di 26.90 euro al mese. È previsto un contributo di attivazione una tantum di 29 euro, che sarà addebitato nella fattura del mese successivo a quello di attivazione. Per scoprire tutti i dettagli o per richiederne l’attivazione, visitate il sito ufficiale dell’operatore.