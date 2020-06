WhatsApp: l'app adesso permette di effettuare scambi di denaro

La migliore applicazione in assoluto, sia per quello che permette che per quello che è stata in grado di cambiare nel corso degli anni, è certamente WhatsApp. La nota piattaforma di messaggistica istantanea è diventata un vero e proprio must sugli smartphone di tutti: sono infatti oltre 1 miliardo gli utenti che la utilizzano in pianta stabile.

Pian piano proprio durante gli anni la piattaforma è diventata sempre più famosa e soprattutto ha lanciato sempre più novità. Questo ha permesso a tutti i rivali di capire quanto fosse importante l’influenza di WhatsApp sul pubblico, il quale venera l’applicazione per tutto quello che offre. Ultimamente però sarebbero venute fuori nuove indiscrezioni che parlerebbero di un ulteriore miglioramento, il quale sarebbe pronto ad arrivare con aggiornamenti interessantissimi.

WhatsApp, l’applicazione ben presto permetterà scambi di denaro anche nel continente europeo

Tante indiscrezioni sono arrivate nell’ultimo periodo in merito a WhatsApp: a quanto pare dovrebbe arrivare un nuovo aggiornamento molto presto. Secondo quanto riportato infatti WhatsApp ci terrebbe a diventare qualcosa in più che una semplice applicazione di messaggistica istantanea. L’obiettivo è quello di permettere degli scambi di denaro in tutto il mondo.

Già durante la giornata di ieri in Brasile è stata annunciata proprio questa possibilità che potrà essere disponibile mediante l’applicazione sfruttando il servizio Facebook Pay. Il tutto avverrebbe grazie al supporto di tre banche locali attualmente in Brasile, anche se ci sono delle trattative in corso che porteranno ad espanderne il numero. L’invio del denaro avviene grazie ad un metodo sicuro visto che ogni transazione sarà autorizzata con un codice Pin a sei cifre da inserire o magari con l’impronta digitale.