La piattaforma streaming Netflix è molto ambita in tutto il mondo e, soprattutto durante il lockdown, ha avuto un utilizzo davvero ampio. Possiamo trovare sulla piattaforma una grande varietà di contenuti come film, serie TV e documentari. Sicuramente, ciò che va per la maggiore sono sicuramente le serie TV e ce ne sono alcune che rientrano nella cerchia di quelle più visualizzate in assoluto. Tra queste abbiamo: Suburra, Riverdale, Black Mirror ed Elite. Di seguito vi parleremo delle novità concernenti le suddette serie.

Netflix: Suburra, Riverdale, Black Mirror ed Elite, ecco tutte le ultime novità

Iniziamo la panoramica sulle novità delle serie TV Netflix parlando di Suburra: la terza stagione sta per arrivare. L’emergenza sanitaria mondiale ha rallentato l’avvio sul piccolo schermo della serie, ma senza ombra di dubbio, ci sarà.

Per quanto riguarda Riverdale il discorso sembra analogo. Le riprese della serie, a causa del COVID-19, sembrano aver subito una brusca frenata. Quello di cui siamo certi è che ci sarà sicuramente la quinta stagione, quindi potete stare sereni.

Brutte news per quanto riguarda Black Mirror invece, i fan della serie rimarranno sicuramente delusi dalla strada che ha deciso di intraprendere l’autore della serie. Inizialmente, la sesta stagione si dava per certa, ma ora sembra che sia tutt’altro che certa, poiché l’autore ha deciso di percorrere altri progetti.

Infine, concludiamo parlando di Elite. La serie spagnola dovrebbe tornare sul piccolo schermo con una quarta ed una quinta stagione con dei nuovissimi personaggi. Anche qui l’emergenza sanitaria è stata determinante ai fini delle riprese.