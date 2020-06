Come spesso accade con OnePlus prima del lancio di un nuovo prodotto, la società ha rilasciato diverse informazioni sulla sua prossima serie di TV. Sappiamo già che farà parte del segmento di mercato di fascia media dopo che la sua gamma di debutto, in India, non ha avuto molto successo.

L’ultima novità del CEO di OnePlus offre più dettagli sui colori del pannello e sul supporto per lo standard HDR premium di Dolby sulla nuova serie. Nel post del forum, Pete Lau sottolinea quanto OnePlus desideri che la sua gamma di TV economiche corrisponda alla serie Q1 di fascia alta rilasciata lo scorso anno.

OnePlus TV, vedremo il rilascio anche in Europa?

Si dice che entrambi i prossimi modelli TV supportino il 93% dello spettro DCI-P3, che la società ritiene sia un grande passo avanti rispetto alla gamma sRGB supportata su set convenzionali. Questa area di copertura più ampia ha aiutato i modelli in arrivo a ottenere una certificazione HDR Dolby Vision, che garantisce anche una luminosità relativamente elevata, proprio come i loro fratelli premium.

Il modello di fascia media prenderà in prestito anche il Gamma Engine dal Q1, che non è altro che un nome di fantasia dato al controller di OnePlus. OnePlus ha già confermato che rilascerà un paio di televisori nei segmenti di mercato economico e mid-range. Le voci dicono che i prezzi potrebbero iniziare da meno di $ 200. I nuovi set saranno svelati ufficialmente il 2 luglio. Sfortunatamente, non sembra che ci siano ancora piani solidi per lanciare TV OnePlus negli Stati Uniti o in Europa.