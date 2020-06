Unieuro è piena di sorprese, il nuovo volantino è assolutamente in grado di riservare enormi offerte ai consumatori italiani che si ritrovano tra le mani una campagna promozionale pronta ad esplodere, proprio per la sua grandissima capacità di rilanciare prezzi bassissimi.

Il volantino Unieuro discusso direttamente nel nostro articolo è fruibile in ogni punto vendita o sul sito ufficiale dell’azienda, in questo secondo caso va ricordato che le spese di spedizione sono scontate del 100% su ogni acquisto superiore ai 49 euro, viceversa verrà richiesto il pagamento di un contributo veramente ridottissimo.

Unieuro: volantino da mille e una notte, tantissimi sconti per gli utenti

Unieuro è comunque in palla per la sua capacità di scontare prodotti di alta qualità a prezzi più che ridotti, un chiaro esempio è rappresentato dal Samsung Galaxy S20 Ultra, oggi raggiungibile a 1299 euro, affiancato dall’ottimo Huawei P30 Pro, in vendita nello stesso periodo alla modica cifra di 599 euro.

Le occasioni migliori arrivano però nel momento in cui la qualità del prodotto inizia a diminuire, non dimentichiamo infatti la presenza degli ottimi Asus ZenFone Max Pro M1, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite, P40 Lite E o Wiko Y60, tutti in vendita ad un prezzo che non supera i 300 euro.

La campagna promozionale è ottima, il volantino Unieuro è perfettamente fruibile nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale e sul sito, oltre a comprendere le più svariate categorie merceologiche del settore. Maggiori dettagli sul sito ufficiale.