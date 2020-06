Esselunga vuole tutta la scena per sé, per questo motivo ha recentemente deciso di lanciare una campagna promozionale, condita con uno Speciale Multimediale veramente interessante, interamente centrata sulla tecnologia.

Al solito, l’utente interessato all’acquisto di un prodotto dovrà recarsi personalmente in negozio, poiché le offerte non risultano essere valide direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte non dovrebbero essere limitate, ad ogni modo tutti i prodotti, salvo indicazioni differenti, sono in versione no brand, con garanzia di 24 mesi.

Volantino Esselunga: quanto è facile risparmiare con queste offerte

All’interno del volantino Esselunga l’utente trova prima di tutto la possibilità di mettere le mani su un prodotto a solo 1 euro, per ottenerlo sarà necessario acquistare uno dei terminali contrassegnati dall’apposito bollino. Una volta giunto in cassa, il cliente aggiungerà 1 euro al valore dello scontrino per ottenere in cambio lo speaker wireless SBS Wax (il suo valore non supera comunque i 39,90 euro).

I modelli di smartphone inclusi nella campagna sono davvero tantissimi, tra questi annoveriamo top di gamma del calibro di Galaxy S20 a 748 euro, arrivando comunque anche su soluzioni decisamente più economiche, come Galaxy A51, Xiaomi Redmi 8, Huawei P30 Lite, Xiaomi Redmi 7A o Huawei Y7 2018.

Il volantino Esselunga risulta essere attivo per buona parte del mese corrente, la disponibilità, come specificato in apertura, è garantita in ogni punto vendita in Italia, senza limitazioni o distinzioni di sorta. Di seguito trovate tutte le informazioni del caso.