Per le settimane critiche dell’emergenza Covid TIM ha messo a disposizione una vasta serie di iniziative di solidarietà digitale rivolte a tutti gli italiani, costretti a lavorare o a studiare da casa. Nonostante il lockdown sia concluso ed anche le norme di distanziamento più allentate consentono un maggiore margine d’azione per le attività quotidiane, continuano ad esserci alcune regole stringenti da rispettare.

TIM, per gli studenti internet illimitato per la didattica a distanza

Ancora in questi giorni tanti italiani svolgono sia lo smart working che la didattica a distanza per evitare la diffusione del virus. Per tale ragione, in casa TIM è stata conferma una speciale iniziativa che rivolge in particolare modo agli studenti. Gli abbonati più giovani potranno beneficiare di Giga illimitati per la connessione sui principali servizi online che consentono l’eLearning.

La promozione di TIM nasce in associazione con i giganti del settore informatico, oltre che con il Ministero dell’Istruzione e che con gli Atenei. Tra le piattaforma che potranno utilizzare i ragazzi, spiccano, infatti Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams. La navigazione internet su questi servizi è pertanto a costo zero e non impatta sulle soglie di consumo della propria ricaricabile.

Tutti coloro che desiderano attivare questa promozione possono rivolgersi direttamente online. L’attivazione dell’offerta è disponibile direttamente dalla propria area personale sul sito ufficiale di TIMparty. Allo stato attuale non sono state comunicate scadenze circa questa iniziativa. Probabilmente, l’offerta sarà disponibile per tutto il corso dell’estate, in attesa di un eventuale ritorno sui banchi programmato per settembre.